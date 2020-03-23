Федерації роботодавців автомобільної галузі просить уряд дозволдити роботу автосалонів та СТО

Члени Федерації роботодавців автомобільної галузі як соціально відповідальний бізнес всіляко підтримують та впроваджують дії, рекомендовані МОЗ і спрямовані на упередження та непоширення коронавірусної хвороби (COVID-19).

Про це інформує пресслужба компанії.

У федерації зазначають, що через ухвалені постанови Кабміну, дилерські центри виробників і імпортерів транспортних засобів зобов’язанні виконувати вимоги закону та забезпечувати технічне обслуговування, гарантійний ремонт продукції, а також її випуск і поставку, але ці зобов’язання не можливо виконати через вимоги Постанови.

З урахуванням суспільної важливості безперервної роботи елементів критичної інфраструктури, Федерація вважає вкрай важливим:

Кабінетом Міністрів України уточнити підпункт 3 пункту 2 Постанови, а саме про виключення з переліку суб’єктів господарювання, робота яких забороняється на період дії карантину, суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з продаж нових транспортних засобів та діяльність з надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів;

МВС України розглянути можливість дозволити реєстрацію нових легкових транспортних засобів в СЦ МВС, які будуть працювати в черговому режимі.

"Зі своєї сторони дилерські підприємства готові забезпечити безперебійне обслуговування автомобілів, мінімізуючи контакти з безпосередніми клієнтами шляхом онлайн записів та доставки транспортних засобів на СТО власними силами, при цьому зберігаючи мінімально необхідну кількість персоналу СТО та автоцентрів, що будуть забезпечені засобами індивідуального захисту з метою недопущення розповсюдження вірусу.

Це дозволить не зупиняти роботу автоцентрів, перевівши всі комунікації в онлайн режим, та забезпечити своєчасне, якісне та безпечне отримання органами державної влади, місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами критично необхідних послуг з ремонту та сервісного обслуговування транспортних засобів, а також отримання автотранспортних засобів для індивідуального пересування з метою нерозповсюдження вірусної інфекції", – додали у Федерації.

Нагадаємо, для протидії поширенню коронавірусу уряд ухвалив рішення заборонити регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні.

З 17 березня закладам культури, ТРЦ, ресторанам та іншим закладам харчування, розваг і послуг заборонено приймати відвідувачів (ресторани та кафе можуть виконувати доставку їжі).