Готель Globe Runner готовий розміщувати медперсонал 

Готель Globe Runner готовий прийняти медперсонал з передмість, якому складно добиратися до Києва через скасування пасажирських перевезень

Про це повідомив в Facebook Володимир Кличко.

"Володимир Кличко і компанія Deol Partners роблять свій внесок заради нашого майбутнього і допомагають розмістити лікарів і медичний персонал в центрі Києва", – йдеться в повіджомленні.

В готелі Globe Runner повідомили LIGA.net, що мова йде про поселення в номерах готелю співробітників медустанов, яким складно добиратися до Києва з передмість. Для розміщення в готелі співробітника або групи знадобиться офіційне звернення від медустанови.