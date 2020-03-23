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Пн., бер.
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Готель Globe Runner готовий розміщувати медперсонал 

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Готель Globe Runner готовий прийняти медперсонал з передмість, якому складно добиратися до Києва через скасування пасажирських перевезень

Про це повідомив в Facebook Володимир Кличко.

"Володимир Кличко і компанія Deol Partners роблять свій внесок заради нашого майбутнього і допомагають розмістити лікарів і медичний персонал в центрі Києва", – йдеться в повіджомленні.

В готелі Globe Runner повідомили LIGA.net, що мова йде про поселення в номерах готелю співробітників медустанов, яким складно добиратися до Києва з передмість. Для розміщення в готелі співробітника або групи знадобиться офіційне звернення від медустанови.

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