"Текстиль-Контакт" випускатиме захисні костюми і багаторазові маски

Торгово-виробнича група "Текстиль-Контакт" розпочала виробництво захисних костюмів, бахил, нарукавників і масок на власній швейній фабриці в Чернігові.

Про це написав в Facebook власник компанії Текстиль-Контакт Олександр Соколовський.

"Запустили у виробництво захисні костюми, бахили, нарукавники і маски. Почали з чернігівської фабрики "ТК-Стиль". Вони вже отримали тканину, відшили перші зразки і запускають масовий пошив. Днями підключимо ще дві швейні фабрики - "ТК-Лубни" і "ТК-Коростень". Головне - вирішити всі ті проблеми, які виникають у поточному режимі через оголошені надзвичайні заходи", - написав Соколовський в Фейсбук.

Крім того, з урахуванням можливих проблем з доставкою марлі з Узбекистану, компанія на декількох виробництвах запускає пошиття багаторазових захисних масок (ціна 9,96 грн з ПДВ) з ситцю (100% бавовна) власного виробництва, який випускає текстильна фабрика в Чернігові.

"Ми її відкрили минулого року і зараз повним ходом будемо нарощувати потужності. Адже без сировини швейні фабрики зупиняться, оскільки майже всі орієнтовані на Китай і працюють вже на залишках тканин", - написав він.

Він повідомив, що захисні костюми будуть одноразові (зі спанбонду) за ціною 294 грн (з ПДВ), які можуть бути додатково укомплектовані одноразовими бахилами (78 грн), і одноразовими нарукавниками (51 грн), екран-маскою, фартухом, а також щільною побутовою маскою на гумці з ситцю (9.96 грн).

Багаторазовий захисний комбінезон - з водостійкої тканини (болонья плащова - 420 грн, "Болонья-віва" або "Оксфорд" - 492 грн, зі щільної медичної бавовняної тканини - 594 грн).

Соколовський уточнив, що багаторазові маски з ситцю рекомендується носити не більше 2,5 - 3 годин, але потім її можна випрати і випрасувати.

"Поки, на жаль, не можемо організувати роздрібний продаж і інтернет-розсилку. Тому мінімальне відвантаження захисних костюмів - від 50 шт., масок - від 1000 шт.", - додав він.

У коментарях під постом висловили бажання закупити нову продукцію "Текстиль-Контакту" відомі бізнесмени, журналісти, волонтери, а глава "Укрпошти" Ігор Смілянський написав, що з вівторка "Укрпошта" має намір запустити безкоштовну доставку халатів до лікарень.

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