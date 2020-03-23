Презентацiя нової автівки вперше пройшла онлайн через вірус

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"Порше Центр Київ Аэропорт" презентував электрокар Porsche Taycan вперше шляхом відеотрансляції – через епідемію.

Топова версiя Turbo S має 761 "конячку" та запас ходу в 412 км. До 100 км/год -- 2,8 секунди. Версiя Turbo має 680 "конячок" та запас ходу в 450 км. До 100 км/год -- 3,2 cекунди. За 22 хвилини батарею заряжається до 80%.

Це перший повноцінний електромобіль Porsche за винятком історичних моделей на кшталт Porsche P1 і Lohner – Porsche, якi були розроблені Фердинандом Порше.

Ключовою перевагою акумуляторів Taycan cтало використання напруги в 800 В замість стандартних для електрокарів 400 В. Завдяки цьому п'ятихвилинної зарядки автомобіля електроенергією вистачить для подолання 100 км. Максимальна швидкість однакова в обох випадках та обмежена 260 км/год. Місткість батареї у версії Performance Battery Plus складає 93,4 кВтч.Перелiк новацiй можна продовжувати.

Пiсля карантину БІЗНЕС опублікує свій тест-драйв нового Porsche.

автомобілі Боротьба коронавірусом Porsche Taycan
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