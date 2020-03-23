БІЗНЕС100 підтримує СУП щодо неприпустимості надзвичайного стану

Спільнота БІЗНЕС100 підтримує заяву Спілки українських підприємців (СУП) щодо неприпустимості запровадження надзвичайного стану.

Зокрема, СУП і БІЗНЕС100 підкреслюють, що станом на 22 березня 2020 року, Україна вже застосувала комплекс значно жорсткіших заходів у порівнянні з рештою країн (заборона авіасполучення і міжміського транспорту, значне обмеження руху міського транспорту, закриття публічних закладів в т.ч. громадського харчування, концертних площадок, та торговельних мереж які не входять до переліку критично важливих). Країни, де кількість захворілих на мільйон осіб перевищує показники України у сотні раз використовують лише частину заходів, запроваджених в Україні. Водночас, в Україні планується додаткове розширення заходів, яке співставне лише з мірами, вжитими в найбільш постраждалих регіонах Італії та Китаю, зокрема запланована заборона діяльності підприємств, що не входять до переліку критичної інфраструктури. Це, в свою чергу, призведе до скорочення мільйонів робочих місць та суттєвих втрат бюджетів різних рівнів.

Підприємці вважають, що «в Україні немає значних фінансових резервів для підтримки економіки, і зупинка підприємств призведе до глибокої економічної кризи та важких соціальних наслідків, які складно передбачити. Провідні експерти вже говорять що у випадку, якщо карантин буде тривати декілька місяців, то ВВП у 2020-му році впаде на 9%, а курс гривні може впасти до 35 грн/дол. У випадку, якщо залишаться працювати тільки стратегічні підприємства, то наслідки можуть значно більш негативними. Для детальної оцінки наслідків для економіки від зупинення діяльності підприємств потрібно більше часу, проте орієнтиром фактичних втрат може бути оцінка падіння ВВП Китаю у першому кварталі 2020 року на 40 відсотків у порівнянні з попереднім кварталом, що наводить американський інвестиційний банк JPMorgan Chase & Co».

І СУП і БІЗНЕС100 підкреслюють, що здійснюють усі можливі заходи для уникнення зараження своїх співробітників, шляхом:

- запровадження віддаленої роботи;

- забезпечення засобами особистого захисту;

- підтримки державної системи охорони здобов‘я.