Митниця повідомила, які товари ввозитимуть в Україну без мита

До переліку ліків та медобладнання, які ввозитимуть в Україну без мита та ПДВ, увійшли тести для діагностики Covid-19, апарати штучної вентиляції легенів, фібробронхоскопи, дозатори кисню зі зволожувачами, пересувні рентгени, парацетамол, інсулін, дезінфекційні засоби та інші.
Про це повідомляє Нова митниця у Facebook.
"Уряд затвердив список лікарських засобів, медичних виробів та медичного обладнання, призначених для боротьби з коронавірусом Covid-19, які ввозитимуть в Україну без мита та ПДВ",- йдеться в повідомленні.
У цьому переліку, зокрема, є такі:
- тести для діагностики Covid-19
- апарати штучної вентиляції легенів
- фібробронхоскопи
- дозатори кисню зі зволожувачами
- рентгенівські пересувні апарати
- парацетамол
- інсулін
- лідокаїн
- фуросемід
- дезінфекційні засоби
- респіратори
- ларингоскопи
- шприци
- каталки
- антисептики на хлоргексидині
- етанолові розчини
Зміни набувають чинності з моменту публікації в Урядовому кур’єрі та протягом наступних 3 місяців.
Нагадаємо, команда журналу "Бізнес" запустила комунікаційну платформу "Бізнес-антивірус" для взаємодії бізнесу, влади та всіх українців, насамперед тих, кого вже торкнулася епідемія Covid-19.Мета платформи – врятувати життя людей, допомогти взаємодії бізнесу, благодійників, органів влади, волонтерів та потерпілих, щоб разом подолати епідемію коронавірусу в Україні.