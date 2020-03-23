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Митниця повідомила, які товари ввозитимуть в Україну без мита

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До переліку ліків та медобладнання, які ввозитимуть в Україну без мита та ПДВ, увійшли тести для діагностики Covid-19, апарати штучної вентиляції легенів, фібробронхоскопи, дозатори кисню зі зволожувачами, пересувні рентгени, парацетамол, інсулін, дезінфекційні засоби та інші.

Про це повідомляє Нова митниця у Facebook.

"Уряд затвердив список лікарських засобів, медичних виробів та медичного обладнання, призначених для боротьби з коронавірусом Covid-19, які ввозитимуть в Україну без мита та ПДВ",- йдеться в повідомленні.

У цьому переліку, зокрема, є такі:

  • тести для діагностики Covid-19
  • апарати штучної вентиляції легенів
  • фібробронхоскопи
  • дозатори кисню зі зволожувачами
  • рентгенівські пересувні апарати
  • парацетамол
  • інсулін
  • лідокаїн
  • фуросемід
  • дезінфекційні засоби
  • респіратори
  • ларингоскопи
  • шприци
  • каталки
  • антисептики на хлоргексидині
  • етанолові розчини

Зміни набувають чинності з моменту публікації в Урядовому кур’єрі та протягом наступних 3 місяців.

Нагадаємо, команда журналу "Бізнес" запустила комунікаційну платформу "Бізнес-антивірус" для взаємодії бізнесу, влади та всіх українців, насамперед тих, кого вже торкнулася епідемія Covid-19.Мета платформи – врятувати життя людей, допомогти взаємодії бізнесу, благодійників, органів влади, волонтерів та потерпілих, щоб разом подолати епідемію коронавірусу в Україні.

митниця Антивірус
wooman