За вихідні: робота банків на час карантину, новий контракт Коболєва та $60 млн на боротьбу з коронавірусом

Зеленський просить МВФ збільшити розмір допомоги Україні

Президент Володимир Зеленський обговорив із директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою збільшення суми підтримки України з боку Фонду у зв'язку з поширенням коронавірусу.

"Ми обговорили збільшення суми підтримки України з боку Фонду в час великих викликів для економіки, пов’язаних зі світовою пандемією. Україна свідома, що сьогодні потрібно діяти активно та швидко, щоб мінімізувати негативний вплив пандемії та пов’язаних з нею обмежень на економіку й добробут громадян", - зазначив Зеленський.

Співрозмовники обговорили розширення програми співпраці України з МВФ для підтримки подальших реформ у нашій країні та подолання викликів, що стоять перед українською економікою у зв’язку з поширенням коронавірусу, а також кроки щодо імплементації цієї програми. Сторони також домовилися координувати спільні дії щодо розширення програм підтримки України міжнародними партнерами, зокрема щодо збільшення їхнього обсягу.

Разом з тим, Георгієва написала у Twitter, що Фонд підтримує Україну в ситуації з поширенням коронавірусу. "Сьогодні мала дуже конструктивну розмову з президентом України Володимиром Зеленським і висловила нашу підтримку Україні, оскільки країна стоїть перед величезними викликами, спричиненими COVID-19".

Уряд продовжив контракт Коболєва на 4 роки

Кабінет Міністрів продовжив контракт голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва на 4 роки.

Про це йдеться в урядовому розпорядженні від 20 березня 2020 р. № 327-р.

"Погодитися з пропозицією наглядової ради акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” щодо продовження строку повноважень голови правління акціонерного товариства Коболєва", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до розпорядження, повноваження Коболєва продовжили з 23 березня 2020 р. по 22 березня 2024 року.

Водночас, наглядова рада акціонерного товариства має забезпечити внесення змін до контракту, укладеного з головою правління "Нафтогазу", та подати до 30 березня 2020 р. Кабінетові міністрів України копію зазначеного контракту.

Нагадаємо, у березні 2019 року Кабінет міністрів України продовжив контракт з головою правління НАК "Нафтогаз" Андрієм Коболєвим до 22 березня 2020 року. До Коболєва висунули три вимоги — здійснити анбандлінг "Нафтогазу" до 1 січня 2020 року, наростити видобуток газу компанією "Укргазвидобування" та зменшити рівень заробітних плат на 50% зі скасуванням преміальних виплат.

Україні можуть виділити майже $60 млн на боротьбу з коронавірусом



Всесвітня організація охорони здоров'я, ЮНІСЕФ, Програма розвитку ООН та МОЗ розробляють для України два плани допомоги у боротьбі з коронавірусом із бюджетом близько 58 мільйонів доларів.

Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця в інтерв'ю Укрінформу..

"Фактично, зараз усі держави орієнтуються на рекомендації ВООЗ, яка говорить, що для стримування коронавірусу потрібно: а) обмінюватися інформацією; б) нарощувати об’єми тестування інфікованих для розуміння загальної епідеміологічної ситуації; в) ізолювати тих, з ким контактував хворий; г) об’єднати зусилля держави і населення, оскільки це проблема має вже не тільки медичний характер, але й соціально-економічний" - зазначив Кислиця.

Якщо йдеться про конкретну підтримку, то зараз спільно з ВООЗ, ЮНІСЕФ, Програмою розвитку ООН та МОЗ для України розробляється два плани допомоги з бюджетом близько 38 млн дол та 20 млн дол.

Перший план передбачає допомогу у закупівлі ліків і обладнання, посилення координації на місцях та забезпечення фахового аналізу ситуації в країні. Другий план буде спрямований на підтримку українців, які проживають на сході країни.

За словами постпреда, на початку року ООН затвердила План гуманітарного реагування для України у розмірі близько 162 млн доларів.

Кислиця зазначив, що влада планує залучити ще 20 млн доларів на боротьбу з поширенням Covid-19.

Нацбанк роз’яснив умови роботи банків на час карантину

Національний банк України роз’яснив, як в умовах карантину через коронавірус мають працювати банки.

Відповідь він виклав у листі до всіх банків країни.

В листі йдеться, що:

Банки повинні забезпечити безперебійну роботу центральних офісів, дистанційних каналів обслуговування та контакт-центрів.

Банкомати мають бути підкріплені готівкою, щоб клієнти завжди за нагальної потреби могли зняти кошти. Водночас НБУ закликає мінімізувати використання готівки зараз.

Банки мають максимально перевести взаємодію з клієнтами в онлайн канали.

Банки можуть самостійно визначати і змінювати режим роботи відділень, кількість і перелік операцій у конкретних відділеннях з урахуванням ситуації та навантаження.

Водночас банки повинні забезпечити роботу «опорних» відділень у «спальних» районах міст.

В Нацбанку закликають клієнтів мінімізувати відвідування відділень банків.

Банкам на період карантину заборонено нараховувати та стягувати неустойки (штрафи, пені або будь-які інші обов’язкові платежі) за несвоєчасне здійснення платежів за споживчими кредитами, за житлово-комунальні послуги, а також підвищувати відсоткову ставку за споживчими кредитами.

Клієнти банків на час карантину можуть призупинити сплату платежів за іпотечними кредитами, і банки не повинні в таких випадках стягувати з них заставу.

Економіка України сповільнила зростання в 2019 році



За підсумками 2019 року українська економіка зросла на 3,2%, що на 0,2 процентних пункту менше, ніж у 2018-му.

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в 2019 році збільшився на 3,2% в порівнянні з 2018-м, повідомляє Державна служба статистики.

Номінальний ВВП склав 3974,6 млрд грн, а в розрахунку на одну людину - 94 570 грн. Таким чином, економічне зростання України сповільнилося на 0,2 процентних пункту проти 2018 року, коли ВВП виріс на 3,4%.

Найбільше в 2019 році виріс сектор будівництва - на 23%. Майже 15% збільшився сектор послуг. Істотно зросли сфера IT (7,5%), операції з нерухомістю (7,5%), тимчасове розміщення і організація харчування (7,1%). Найбільше падіння зафіксовано в енергетичній сфері (-4,2%), добувній промисловості (-1,5%) та освіті (-1,3%).

Згідно з уточненими даними, зростання ВВП у першому кварталі 2019 року склало 2,9%, у другому 4,7%, в третьому - 3,9%, в четвертому - 1,5%.