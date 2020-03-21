Пік COVID-19 в Одесі припаде на 23-25 квітня

Про це на своїй сторінці Facebook повідомляє бізнесмен Андрій Ставніцер, який очолює місцевий оперативний штаб по боротьбі з COVID-19. За прогнозами медиків, піковий спалах захворювань, пов'язаних з епідемією коронавірусу, в Одесі та області припаде на 23-25 квітня.

«Ми надовго в цій історії, і якщо ми не об'єднаємося – втратимо дуже багато людей», – коментує ситуацію Ставніцер.

Лікарні Одеси сьогодні відчувають нестачу респіраторів, костюмів біозахисту, бахілів, халатів, окулярів. В області сьогодні є 8 348 респіраторів, а потрібно 66 000 на місяць.

Ще медики потребують 176 машин швидкої допомоги, в кожній по 3 людини. Всім, включаючи водія, потрібен костюм, респіратор, окуляри, рукавички, бахіли.

До допомоги підключилися місцеві бізнесмени. План штабу – централізувати закупівлі. Як мінімум консультативну частину і обробку пропозицій, щоб максимальна кількість необхідного потрапляла в опорні лікарні.

Від влади поки тільки місто виділило на допомогу 120 млн грн. "Державна машина так влаштована, що розвертатися їй доведеться довго, – підкреслює Ставніцер. – Дозвіл на стратегічні закупівлі без тендерів дали пару днів тому. 2-3 тижні потрібно перетерпіти і підхопити".

Штаб Одеси працює над тим, щоб ідентифікувати лікарів і дати їм можливість пріоритетної посадки в міський транспорт. Є ідея нашивок на одяг, спеціальних жилетів, посвідчень. Після докторів штаб планує аналогічну системою для людей, яким необхідний діаліз.

Також є ідея використовувати дані мобільних операторів з роумінгу, щоб поіменно кожного, хто був закордоном недавно, оповістити розсилкою або дзвінком про обов'язкову перевірку і самоізоляцію.