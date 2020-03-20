SAT безкоштовно доставлятиме продукти літнім людям

Про це інформує пресслужба компанії.

"Саме літні люди у розпал коронавірусу в Україні знаходяться у групі ризику. Ми хочемо допомогти самотнім пенсіонерам, які проживають в м. Києві лишатися вдома, щоб уникнути імовірного контакту зі збудником. Якщо наш приклад надихне інші київські підприємства також долучитися до акції та закупити продукти для тих, хто цього потребує, ми готові допомогти з безкоштовною доставкою. Таким чином ми об’єднаємо наші зусилля і зможемо допомогти більшій кількості людей", - зазначає власниця компанії Світлана Мільгевська.

З 20 березня компанія SAT розпочала доставку перших 70 продуктових наборів у Дніпровському районі столиці спільно з волонтерами БФ "Старенькі" та працівниками районної соціальної служби.

Соціальні служби допомагають визначити людей похилого віку, які потребують такої допомоги. Спільно з ними та волонтерами фонду компанія SAT доставлятиме продукти прямо до дверей.

"Спочатку плануємо роздавати продукти Фонду, а від наступного тижня закупатимемо за кошти нашої компанії найнеобхідніші продукти харчування, - говорить Світлана Мільгевська, - Плануємо робити це до закінчення карантину. Також для компанії є завданням подбати про безпеку наших співробітників. З огляду на ризик зараження кожен кур’єр SAT має засоби індивідуального захисту: маску, окуляри, рукавички. Такі засоби захисту отримають і волонтери, які працюватимуть з нами"

Нагадаємо, команда журналу "Бізнес" запустила комунікаційну платформу "Бізнес-антивірус" для взаємодії бізнесу, влади та всіх українців, насамперед тих, кого вже торкнулася епідемія Covid-19.Мета платформи – врятувати життя людей, допомогти взаємодії бізнесу, благодійників, органів влади, волонтерів та потерпілих, щоб разом подолати епідемію коронавірусу в Україні.