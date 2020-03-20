YouControl надав доступ для "Медичних закупівель України"

На період подолання вірусу COVID-19 фахівці держпідприємства “Медичні закупівлі України” отримали безкоштовний доступ до системи YouСontrol та пройшли навчання з її ефективного використання.

Про це інформує youcontrol.

Аналітична система YouControl оперативно надає комплексну інформацію для перевірки надійності та доброчесності контрагентів. Фахівці зможуть скористатись експрес-аналізом компаній, щоб одразу виявити основні фактори ризику співпраці. А також дізнатись про структуру власників, наявність дозвільних документів та ліцензій, податкового боргу, зв’язок компанії з національними публічними діячами, фінансову стійкість, матеріальну спроможність, судові документи тощо.

"Це дозволить посилити контроль під час здійснення публічних закупівель підприємством та убезпечитись від недобросовісних партнерів. Адже лише ретельна перевірка компаній, з якими ми працюємо, дозволить нам побудувати дійсно справедливу, прозору та ефективну систему та зміцнити рівень довіри до державних закупівельних інституцій", ‒ зазначили у ДП "МЗУ".

Для того, щоб швидко оволодіти навичками роботи в системі, спеціалісти пройшли онлайн-тренінг.

"Ми розуміємо, що медичні закупівлі ‒ стратегічна справа у підготовці до боротьби із епідемією. У такі кризові моменти не можна допустити, щоб ненадійні постачальники підвели. Адже це стосується всіх, хто очікує на медичні товари та послуги. Саме тому ми вирішили підтримати основний флагман медичних державних закупівель, надаючи кваліфіковану допомогу наших експертів із перевірки контрагентів та повний доступ для всіх фахівців ДП "Медичні закупівлі України", - прокоментував Сергій Мільман, засновник та СЕО YouControl.

Повний доступ до YouControl для ДП діятиме не лише на час карантину, а й далі до успішного завершення боротьби з епідемією.

Нагадаємо, команда журналу "Бізнес" запустила комунікаційну платформу "Бізнес-антивірус" для взаємодії бізнесу, влади та всіх українців, насамперед тих, кого вже торкнулася епідемія Covid-19.Мета платформи – врятувати життя людей, допомогти взаємодії бізнесу, благодійників, органів влади, волонтерів та потерпілих, щоб разом подолати епідемію коронавірусу в Україні.