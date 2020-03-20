Резерви України скоротились більш ніж на $2,5 млрд

Міжнародні валютні резерви зменшилися більш ніж на $2,5 млрд, до $24 млрд, на фоні проведення Національним банком валютних інтервенції для згладжування курсових коливань.

Про це на брифінгу сказав заступник голови Національного банку Олег Чурій, повідомляє Укрінформ.

"Резерви на сьогодні перевищують 24 млрд доларів. Резерви знаходяться в цінних папера найвищої якості", - сказав Чурій.

За його словами, чисті інтервенції з продажу іноземної валюти з початку року склали близько $1,5 млрд. "Але хочу наголосити, що минулого року Нацбанк купив близько 8 млрд доларів, і на сьогодні у нас резервів достатньо аби продовжувати згладжувати коливання", - сказав заступник голови Нацбанку.

Також він додав, що НБУ і надалі зберігатиме свою присутність на міжбанку задля проведення валютних інтервенцій для згладжування курсових коливань. Окрім того, Чурій зауважив, що проблему з готівковими доларами буде вирішено найближчим часом.

"На початку тижня ми бачили тенденцію, коли в банках не вистачало готівкової валюти і це було пов'язано з проблемами авіасполучення. Ми забезпечили банки достатньою кількістю банкнот у євро. У нас в активній фазі переговори щодо доставки готівкового долара з Америки і ми сподіваємось, що невдовзі нам вдасться завезти велику партію готівкового долара для того, щоб забезпечити належну роботу кас банків",- запевнив він.