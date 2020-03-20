Українські лікарні екстрено закуповують експрес-тести для виявлення антитіл до 2019-nCoV

Міські лікарні, лікувально-діагностичні центри підписують довогори на постачання тест-систем для виявлення антитіл IG/IgM до коронавірусу 2019-nCoV через систему закупівель Prozorro.
Так, станом, на 20 березня:
5 упаковок (кожна по 25 тестів) тестів замовив Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр.
4 упаковки (по 25 од.) замовив Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 Святошинського р-ну м. Києва.
10 упаковок (по 25 од.) — Черкаська міська інфекційна лікарня.
1 упаковку (по 25 од.) — Центр первинної медико-санітарної допомоги "Русанівка" Дніпровського району м.Києва.
7 упаковок (по 25 од.) — Полтавський районний клінічний центр первинної медичної допомоги Полтавської районної ради.
4 упаковки (по 25 од.) — Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 Подільського району м.Києва
4 упаковки (по 25 од.) — Біляївський районний центр ПМСД (Одеська обл.)
1 упаковка (по 25 од.) — Київський міський пологовий будинок №6
2 упаковки (по 25 од.) — Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування (Київська обл.)
2 упаковки (по 25 од.) — Авангардівська амбулаторія загальної практики — сімейної медицини (Одеська обл.)
5 упаковок (по 25 од.) — Київська міська клінічна лікарня №3
1 упаковка (по 25 од.) — Прилуцька центральна міська лікарня
1 упаковка (по 25 од.) — Київська міська клінічна лікарня № 18
4 упаковки (по 25 од.) — Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради
Розглядаються замовлення:
На 2 упаковки (по 25 од.) — від КНП Тростянецький РЦ ПМСД
На 2 упаковки (по 25 од.) — від Центру первинної медико-санітарної допомоги №4 Дніпровського району м. Києва
Мова йде про експрес-тести виробництва китайської компанії Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co., Ltd, які дозволяють швидко виявити наявність антитіл IgG та IgM 2019- nCoV в сироватці, плазмі та зразках цільної крові у пацієнтів з підозрою на інфікування 2019- nCoV. Чутливість тесту складає 88,89% для зразків цільної крові, 90,3% — для зразків плазми.