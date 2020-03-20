Українські лікарні екстрено закуповують експрес-тести для виявлення антитіл до 2019-nCoV

Міські лікарні, лікувально-діагностичні центри підписують довогори на постачання тест-систем для виявлення антитіл IG/IgM до коронавірусу 2019-nCoV через систему закупівель Prozorro.

Так, станом, на 20 березня:

5 упаковок (кожна по 25 тестів) тестів замовив Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр.

4 упаковки (по 25 од.) замовив Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 Святошинського р-ну м. Києва.

10 упаковок (по 25 од.) — Черкаська міська інфекційна лікарня.

1 упаковку (по 25 од.) — Центр первинної медико-санітарної допомоги "Русанівка" Дніпровського району м.Києва.

7 упаковок (по 25 од.) — Полтавський районний клінічний центр первинної медичної допомоги Полтавської районної ради.

4 упаковки (по 25 од.) — Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 Подільського району м.Києва

4 упаковки (по 25 од.) — Біляївський районний центр ПМСД (Одеська обл.)

1 упаковка (по 25 од.) — Київський міський пологовий будинок №6

2 упаковки (по 25 од.) — Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування (Київська обл.)

2 упаковки (по 25 од.) — Авангардівська амбулаторія загальної практики — сімейної медицини (Одеська обл.)

5 упаковок (по 25 од.) — Київська міська клінічна лікарня №3

1 упаковка (по 25 од.) — Прилуцька центральна міська лікарня

1 упаковка (по 25 од.) — Київська міська клінічна лікарня № 18

4 упаковки (по 25 од.) — Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради

Розглядаються замовлення:

На 2 упаковки (по 25 од.) — від КНП Тростянецький РЦ ПМСД

На 2 упаковки (по 25 од.) — від Центру первинної медико-санітарної допомоги №4 Дніпровського району м. Києва

Мова йде про експрес-тести виробництва китайської компанії Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co., Ltd, які дозволяють швидко виявити наявність антитіл IgG та IgM 2019- nCoV в сироватці, плазмі та зразках цільної крові у пацієнтів з підозрою на інфікування 2019- nCoV. Чутливість тесту складає 88,89% для зразків цільної крові, 90,3% — для зразків плазми.