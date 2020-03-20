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Пт., бер.
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"Студеніківська ФЕС" забезпечить "зеленою" електроенергією споживачів Київщини

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Дахова фотогальванічна електростанція "Студеніківська ФЕС", яка побудована в 2019 році в Переяслав-Хмельницькому районі, збільшила потужність з 12,4 МВт до 15,2 МВт.

Про це повідомляє Асоціація звірівників України.

Повідомляється, що у цьому році станція забезпечить "зеленою" електроенергією споживачів Київської області.

За словами власника в проєкт інвестовано близько $11 млн, за часткової кредитної підтримки "Укргазбанку". За оцінками експертів, завдяки роботі цієї електростанції, викиди CO2 в атмосферу скоротяться на 15 тис. тонн на рік.

Головна відмінність даної СЕС від стандартних станцій в тому, що одна половина панелей розміщена на захід, а друга – на схід, тоді як стандартні станції розташовують панелі на південь. Розташування "схід-захід" дає більш рівний графік вироблення електроенергії з раннього ранку і до пізнього вечора.

Друга особливість "Студеніківської ФЕС" полягає в тому, що панелі розміщені на дахах норкової ферми "Пелском".

"Сонячні батареї дають додатковий захист норкам від високих температур в літній період часу. Приміщення, де міститься норка не так сильно нагріваються, створюючи тваринам більш комфортні умови. ", – каже власник "Студеніківської ФЕС" і "Пелском" Олександр Харченко.

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