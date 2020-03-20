Carlsberg передає 95 млн данських крон на боротьбу з пандемією коронавірусу

Гранти фондів Carlsberg, New Carlsberg і Tuborg сприяють мобілізації та підтримці дослідницьких проєктів, наукових і культурних центрів, громадських об’єднань — для пом’якшення наслідків пандемії коронавірусу й запобігання розвитку епідемій у майбутньому.

Про це інформує пресслужба компанії.

Фонд Carlsberg виділив 60 млн данських крон на три міжнародні проєкти по боротьбі з коронавірусом: 25 млн — науковій групі всесвітньо відомих дослідників-вірусологів, що діє у співпраці між університетом Копенгагена, Орхуським університетом та індійським інститу-том Serum; 25 млн — групі дослідників у галузі соціально-гуманітарних наук, які у співпраці з Копенгагенським університетом, Орхуським університетом і Технічним університетом Данії вивчають найефективніші способи боротьби з епідеміями.

Ще 10 млн Фонду виділено міждисциплінарній групі університету Роскілле, яка досліджує історію епідемій — їх появу, закони поширення і способи погашення. Проєкти допоможуть у профілактиці, діагностиці й скорочені наслідки епідемій, подібних до COVID-19, у майбутньому.

"COVID-19 розвивається величезними темпами, і ми раді, що можемо оперативно мобілізувати співпрацю між провідними фахівцями, щоб зробити внесок у розв’язання проблем, з якими стикається світ. Засновники Carlsberg, Якоб і Карл Якобсени, як і Фонд Carlsberg, завжди надавали допомогу в кризових для людства ситуаціях. Нині нам як ніколи потрібна наука, щоб допомогти розв’язати проблему пандемії і мислити в довгостроковій перспективі", – зазначив голова Фонду Carlsberg професор Флеммінг Беcенбахер.

Фонд New Carlsberg, що підтримує мистецтво, жертвує 30 млн данських крон на відновлення діяльності постраждалих від кризи художніх музеїв у Данії. Багато музеїв мистецтв за вказівкою влади тимчасово закриті у зв’язку з COVID-19, і Фонд New Carlsberg вирішив надати їм фінансування на реалізацію програм, які допоможуть привабити відвідувачів після відновлення робот.