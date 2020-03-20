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В Україні за добу 56 підозр на коронавірус – МОЗ

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Упродовж доби 19 березня до Центру громадського здоров’я надійшло 56 підозр на коронавірус.

Про це інформує МОЗ у Facebook.

 "Упродовж 19 березня до Центру громадського здоров’я надійшло 56 підозр на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 316 повідомлень про підозру на COVID-19. Станом на 10:00 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, коронавірусна хвороба зафіксована у Чернівецькій області (15 випадків, 1 летальний), Житомирській (2 випадки, 1 летальний), Київській (2 випадки), Донецькій (1 випадок), Дніпропетровській (2 випадки), Івано-Франківській області (1 випадок, летальний) та у Києві (3 випадки).

МОЗ закликає при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково телефонувати своєму сімейному лікарю і залишатися вдома, оскільки самоізоляція – найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування.

 

коронавірус МОЗ
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