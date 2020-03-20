Бізнес закликає не закривати ветклініки та спецаптеки

Про це інформує пресслужба ЄБА.

"Безумовно, бізнес розуміє важливість таких жорстких запобіжних заходів у даній ситуації. Водночас, не можна не згадати про вплив таких обмежень на домашніх тварин. За орієнтовними підрахунками, у кожного третього українця є домашні улюбленці, тому наслідки можуть торкнутися більше 10 мільйонів тварин. У продуктових магазинах, які продовжують свою роботу, асортимент кормів доволі обмежений, а спеціалізовані корми для підтримки здоров’я тварин – взагалі відсутні. Наприклад, домашні тварини зі специфічними захворюваннями (діабет, ниркова недостатність, післяопераційні стани тощо) потребують дієтичного харчування, без якого стан здоров’я тварин погіршується, а ризик смертності збільшується. Крім того, домашні тварини, особливо собаки, потребують планової вакцинації від інфекційних хвороб типу сказу, чуми, лептоспірозу, гепатиту та інших", – йдеться в повідомленні.

Зважаючи на це, експерти Європейської Бізнес Асоціації наголошують, що непродовольчі магазини, що спеціалізуються на торгівлі кормами для тварин, ветеринарні аптеки і ветеринарні клініки мають бути включені до переліку важливих об'єктів, які повинні залишатися відкритими протягом карантину.

"Просимо надати відповідне роз’яснення Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів і органами місцевого самоврядування щодо реалізації положень постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови КМУ від 11 березня 2020 р. № 211» №215 від 16 березня 2020 року", – додали в ЄБА.

"Подібно до того як продовольчі магазини та лікарні підтримують необхідне забезпечення товарами першої необхідності та медичним доглядом за людьми, підприємства, які надають товари або послуги з догляду за домашніми тваринами, повинні продовжувати роботу, щоб забезпечити безперервний догляд за тваринами. Звичайно, онлайн-торгівля зможе частково задовольнити потреби власників домашніх тварин, проте варто розуміти, що не у всіх до неї є доступ. Особливо складною є ситуація в регіонах та маленьких містах і селах. Тому ми сподіваємося, що робота таких закладів буде відновлена і власники домашніх тварин зможуть забезпечити належний догляд за своїми улюбленцями", - коментує Дмитро Кирилюк, координатор Комітету виробників ветеринарних препаратів Європейської Бізнес Асоціації.

Нагадаємо, влада попереджає про жорсткі "рейди" під час карантину.