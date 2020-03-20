"АрселорМіттал Кривий Ріг" допоможе місту у боротьбі з коронавірусом

Про це інформує пресслужба компанії.

"АрселорМіттал Кривий Ріг" придбає три апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ) для медичних установ Кривого Рогу. Це обладнання використовується в умовах реанімації при дихальній недостатності у пацієнтів. Наразі воно гостро потрібне медичним клінікам в усіх містах України.

Крім того, із 23 березня санаторій-профілакторій «Джерело», що призначений для відпочинку та оздоровлення співробітників підприємства, призупиняє свою звичайну роботу. На період всеукраїнського карантину профілакторій «АрселорМіттал Кривий Ріг» буде перепрофільований у базу обсервації. Сюди під спостереження медиків будуть спрямовуватись люди без симптомів захворювання та виявленого коронавірусу, але які раніше контактували з тими, у кого Covid-19 підтвердився. Також тут будуть знаходиться мешканці міста, які нещодавно повернулися з закордонних поїздок і повинні бути ізольовані. Санаторій-профілакторій розраховано на 276 місць в окремих блоках. В санаторії є можливість ізольовано забезпечувати людей гарячою їжею. В даний час представники медичної служби підприємства спільно з міськими фахівцями оцінюють можливість доукомплектування профілакторію спеціальним інвентарем, необхідним для дотримання усіх протоколів дезінфекції.

Також компанія обладнає шість автомобілів швидкої допомоги медцентру підприємства усім необхідним для безпечного транспортування людей з підозрою на інфікування коронавірусом. Автомобілі будуть оснащені обладнанням згідно з чинними протоколами, з обов'язковим дотриманням індивідуального захисту для медиків і водіїв (спеціальні костюми та маски). За необхідності ці швидкі також працюватимуть і в місті.

"Пандемія – це загальний виклик для усього світу. Ми зобов'язані стійко пройти цей період випробувань, об'єднавши усі зусилля для збереження життя та здоров'я наших людей і сталого майбутнього. Багато років поспіль «АрселорМіттал Кривий Ріг» інвестує у розвиток охорони здоров'я. Ми знаємо гострі потреби міста й зараз надаємо екстрену допомогу, щоб разом здолати складнощі. «АрселорМіттал Кривий Ріг», найбільший роботодавець у регіоні, прикладе максимум зусиль у протидії поширенню коронавірусу як на підприємстві, так і у Кривому Розі. Ми враховуємо інструкції уряду та практичний досвід інших країн світу, своєчасно впровадили низку попереджувальних заходів всередині компанії та уважно стежимо за розвитком ситуації", - зазначив Мауро Лонгобардо, Генеральний директор «АрселорМіттал Кривий Ріг».