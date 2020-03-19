Медична платформа DOC.ua спрямовує весь прибуток на допомогу лікарням

DOC.ua підтримує медичні заклади України під час пандемії коронавірусу COVID-19. На це компанія спрямовує весь прибуток від своєї діяльності.

На першому етапі DOC.ua придбає сертифіковане медичне обладнання для лікарень Черкас і Житомира: кисневі концентратори, кардіомонітори, захисні щитки, апарати

штучної вентиляції легень тощо.



"Наше завдання – зробити все можливе для порятунку людей. Тому ми спрямовуємо весь наш прибуток на закупівлю устаткування, яке допоможе у боротьбі з коронавірусом. Наш діджитал-сервіс наразі особливо актуальний для збереження здоров’я українців, адже допомагає уникнути зайвих ризиків від перебування у чергах і у великому скупченні людей у лікарнях та лабораторіях під час карантину, – зазначає Сергій Казанцев, засновник онлайн-платформи. Інвестори групи копаній «Ефективні інвестиції», в яку входить DOC.ua, підтримали

ініціативу.



"Ми маємо чітку позицію – під час пандемії головне не прибутки, а життя та здоров’я людей, – наголошує Ігор Ліскі, голова наглядової ради групи компаній «Ефективні інвестиції». – Компанія зробить все, що від неї залежить, для того, щоб допомогти у боротьбі з COVID-19. Це є життєвою необхідністю та нашим пріоритетом у ці важкі часи.

Довідка:

DOC.ua – онлайн-платформа з пошуку лікарів, клінік і медичних лабораторій. Щомісячно він обробляє понад 700 тис. запитів. Клієнти можуть скористатися послугами понад 10 тис. медичних фахівців і 1700 медичних закладів в Україні.

EFI GROUP (група компаній «Ефективні інвестиції») заснована у 2007 р. та здійснює діяльність у целюлозній та газовій промисловістях, енергетиці, сільському господарстві

креативній індустрії, IT-галузі тощо.