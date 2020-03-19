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БІЗНЕС запустив «Комунікаційну платформу «БІЗНЕС-АНТИВІРУС»

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Мета платформи – врятувати життя людей, допомогти взаємодії бізнесу, благодійників, органів влади, волонтерів та потерпілих, щоб разом подолати епідемію коронавірусу в Україні.

Команда журналу БІЗНЕС запустила «Комунікаційну платформу «БІЗНЕС-АНТИВІРУС». Це оперативний онлайн-штаб для взаємодії бізнесу, влади та всіх українців, насамперед тих, кого вже торкнулася епідемія COVID-19.

Тут можна:

  • звернутись за будь-якою допомогою, що пов’язана з епідемією – засобами захисту, ліками тощо
  • отримати оперативну інформацію про потреби для подолання епідемії та конкретні дії з допомоги
  • знайти контакти оперативних штабів у містах України, куди можна звернутись у разі важкої ситуації
  • пожертвувати кошти на подолання епідемії безпосередньо

Зайти на платформу можна за посиланням – https://business.ua/covid-19

Телефон колл-центру платформи – 044 585 65 16

Боротьба коронавірусом коронавірус
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