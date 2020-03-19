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ТІС спільно з владою створив штаб для боротьби із коронавірусом

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В Одесі створили обласний антикризовий оперативний штаб для боротьби з коронавірусом, який очолили голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций і засновник компанії "ТІС" Андрій Ставніцер.

Про це Андрій Ставніцер повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні (18 березня - Ред.) провели першу нараду. У двох словах: в області сьогодні 72 апарати вентиляції легенів. З них близько 30-40% зайняті, ще якась частина не годиться, застаріла або не оснащена. В оптимістичному сценарії, ефективних і придатних для діагнозу коронавірусу штук 40. Закупили 14 нових, чекаємо. Все ще критично мало", - написав бізнесмен.

За його словами, закупівля апаратів - питання найпершої необхідності. 

"Сьогодні відправляю листи всім посольствам, консульствам, представникам міжнародних організацій з проханням допомогти", -вказав Андрій Ставніцер.

Він також зазначив, що розмовляв з головним санітарним лікарем України Віктором Ляшко.

"Найближчим часом отримаємо максимально розгорнуті інструкції і протоколи, які є в країні. Також спілкувався з посольством Італії в Україні, Davide La Cecilia, найближчим часом чекаю протоколів від італійських медиків", - заявив засновник  "ТІС".

Він підкреслив, що штаб буде займатися централізованої доставкою їжі пенсіонерам області, так як зазначена вікова група знаходиться в зоні ризику.

Нагадаємо, МХП створює оперативні штаби для протидії коронавірусу.

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