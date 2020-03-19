Асоціація Індустрії Іграшок просить Зеленського захистити бізнес від епідемії

ГС "Українська Асоціація Індустрії Іграшок" до складу якої входять 22 компаній-виробників дитячих іграшок, звертається до президента України з пропозицією реалізувати термінові заходи щодо захисту українського бізнесу від наслідків епідемії коронавірусу

Про це йдеться в заяві асоціації.

"Ми розуміємо – держава нині перебуває у складному становищі і ми цілком підтримуємо заходи безпеки та тотальний карантин, спрямований на нерозповсюдження коронавірусної інфекції (COVID-19).

Ми високо цінуємо факт прийняття низки законів, які пом’якшують вплив тотального карантину на роботу бізнесу у цей непростий для країни період. Але хочемо зауважити: цих дій не достатньо для того аби український бізнес міг вистояти в умовах кризи, яку спровокував карантин", – йдеться в повідомленні.

Тому УАІІ пропонує запровадити:

- державний безвідсотковий кредит на 6 місяців під цільове використання - забезпечення фонду заробітної плати співробітникам компаній;

- звільнення підприємств від обов’язку сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування при виплаті заробітної плати співробітникам в період дії карантину;- збільшення до 90 календарних днів терміну сплати митних платежів під час ввезення товарів на митну територію України.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон про підтримку платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби.