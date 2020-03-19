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МХП створює оперативні штаби для протидії коронавірусу

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Підприємства Агроіндустріального холдингу "Миронівський хлібопродукт" (МХП) разом з місцевими органами державної влади створюють і забезпечують роботу оперативних штабів для розбудови в Черкаській та Вінницькій областях зон, безпечних для життя та роботи громадян.

Про це повідомляє пресслужба МХП.

"Підприємства групи МХП разом із місцевими органами державної влади створюють і забезпечують роботу оперативних штабів для розбудови в Черкаській та Вінницькій областях зон, безпечних для життя та роботи наших громадян. Окрім того, вживається низка заходів для підтримки найбільш незахищених верств населення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що МХП – соціально відповідальний бізнес, який завжди підтримує людей у моменти криз.

"МХП усвідомлює виклики, пов’язані з поширенням коронавірусу в Україні. Холдинг вітає зусилля влади щодо координації зусиль з великим бізнесом. Влада і бізнес мають спільні цілі щодо розбудови безпечної, сильної та успішної України, а також спільні цінності – життя і здоров’я наших громадян", - наголошується у пресрелізі агрохолдингу.

Довідка:

МХП – один з найбільших агроіндустріальних холдингів, який успішно працює на більшій частині території України. Протягом понад 20 років МХП забезпечує робочими місцями десятки тисяч людей, сплачує податки в бюджети всіх рівнів та виступає партнером держави у розвитку сильної та розвиненої європейської України.

 

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