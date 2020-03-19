Київ суттєво піднявся у рейтингу найдорожчих міст світу 

Відповідний список представило видання The Economist.

Столиця України, Київ, опинилася на 86 місці. Автори рейтингу зазначають, що це сталося частково завдяки рекордному врожаю зерна, який збільшив доходи від експорту, що, у свою чергу, привело до зміцнення гривні до долара.

"На додачу, зростання цін у Києві стимулювало зростання попиту після підвищення мінімальної заробітної плати, а також і реальної зарплати, попри її загалом дуже невисокий рівень", – пояснюють аналітики.

Київ поділяє сходинку в рейтингу з Москвою.

Ціни у всіх містах даного рейтингу порівнюють з Нью-Йорком. Індекс цін в ньому встановлюють на рівні 100 пунктів. Індекс Києва за рік зріс на шість пунктів і становить 58 (чим вищий цей показник, тим вищі ціни).

Загалом укладачі рейтингу порівняли понад 400 індивідуальних цін на більш ніж 160 продуктів та послуг. Серед них зокрема на їжа, напої, одяг, товари для дому й особистого догляду, оренда житла, транспорт, комунальні послуги, приватні школи, домашніх робітників і відпочинок.

У першу десятку найдорожчих міст у світі увійшли Сінгапур, Гонконг, Осака, Нью-Йорк, Париж, Цюрих, Тель-Авів, Лос-Анджелес, Токіо та Женева.

Найдешевшими містами у рейтингу стали Дамаск, Ташкент, Алмати, Буенос-Айрес, Карачі, Каракас, Лусака, Ченнаї, Банґалор і Нью-Делі.