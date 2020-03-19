Податкова запускає відеоуроки про те, як користуватись е-сервісами

Державна податкова служба розпочинає серію відеоуроків для платників податків, які розповідають як користуватися електронними сервісами.

Про це повідомляє пресслужба ДПС.

"Для допомоги платникам податків Державна податкова служба розпочинає серію відеоуроків, в яких роз’яснюватиметься як правильно користуватися електронними сервісами", - йдеться в повідомленні.

Перший відеоурок присвячений заповненню декларації про майновий стан і доходи громадян.

Переглянувши його, користувачі зможуть дізнатися як правильно заповнити декларацію крок за кроком та як при цьому уникнути помилок. Для того, щоб подати декларацію через електронний кабінет платникам податків необхідно мати електронний підпис.

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У ДПС закликали платників податків в умовах карантину, який оголошено в Україні, користуватися саме електронними сервісами.

"У зв’язку з оголошеним в Україні карантином з метою запобігання поширення вірусу COVID-19 закликаємо платників користуватися електронними сервісами від Державної податкової служби", - зазначили в ДПС.

Згідно із відкритими даними Opendatabot, на початок 2020 року в Україні було зареєстровано 1,8 млн ФОПів.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон про підтримку платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби.