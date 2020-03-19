"Укрспирт" запустив виробництво ще на 4 заводах

ДП "Укрспирт" через підвищений попит на медичний спирт запустило у роботу ще чотири спиртзаводи.

Про це повідомяє пресслужба підприємства.

"ДП "Укрспирт" запустило у роботу ще 4 заводи через підвищений попит на медичний спирт у зв’язку з поширенням вірусу Covid-19 (коронавірусу)", - йдеться у повідомленні.

В. о. директора ДП "Укрспирт" Сергій Блескун поінформував, що у виробничому плані на березень 2020 року було передбачено роботу 10 спиртових заводів, але сьогодні ухвалено рішення запустити ще 4 заводи.

"Ми швидко зреагували на зростання запиту із сьогоднішнього дня працюють 14 заводів одночасно. За потреб, ми готові і надалі збільшувати об’єми виробництва. У нас є для цього і потужності, і сировина", - додав керівник підприємства.

За інформацією пресслужби, нині на підприємстві діє посилений дезінфекційний режим. Для всіх працівників ДП "Укрспирт" закуплені маски. Частину апарату управління переведено на дистанційну роботу.

Нагадаємо, за даними МОЗ України, у світі станом на ранок 18 березня зафіксовано 198 155 випадків зараження коронавірусом, з них 81 960 осіб одужали, 7 954 померли. На території України зафіксовано 14 випадків коронавірусу Covid-19 у трьох областях та м. Києві, з них два – летальні.

З 12 березня в Україні запроваджено карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме три тижні – до 3 квітня.