Бізнес закликає розблокувати реєстрацію засобів дезінфекції

Європейська Бізнес Асоціація наголошує на необхідності розблокування процедури реєстрації дезінфекційних засобів як одного з важливих факторів державної безпеки.

Про це йдеться в заяві ЄБА.

"Через посилений дезінфекційний режим та проведення протиепідемічних заходів у зв’язку з поширенням COVID-19, в Україні значно зросла потреба у дезінфекційних засобах. Вже сьогодні в торгових точках відчувається брак антисептиків та дезінфектантів.Наразі в Україні є цілий ряд препаратів, які, де-факто, пройшли усі етапи державних випробувань та отримали позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, але, де-юре, не вважаються зареєстрованими через те, що вони не були внесені до Державного реєстру дезінфекційних засобів", – повідомляють в асоціації.

В ЄБА наголошують, що фактично, державна реєстрація дезінфекційних засобів була припинена без жодного перехідного періоду ще у 2018 році. Протягом усього цього часу Європейська Бізнес Асоціація неодноразово наголошувала на необхідності розблокування процедури реєстрації дезінфекційних засобів як одного з важливих факторів державної безпеки.

"У зв’язку з вірогідністю поширення COVID-19 та зростаючою потребою у дезінфекційних засобах, бізнес закликає якнайшвидше прийняти проєкт Постанови «Про внесення зміни до пункту 4 Порядку державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів», яка дозволить проводити державну реєстрацію на основі висновків державної санітарної-епідеміологічної експертизи та забезпечити ринок України необхідною кількістю дезінфекційних засобів під час карантину", – резюмували у ЄБА.

Нагадаємо, що зі сплеском смертельної недуги на полицях українських магазинів та аптек зникли маски і дезінфікуючі засоби. І через їхній брак в Україні почали продавати маски та засоби дезінфекції за шалені гроші.