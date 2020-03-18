Уряд увів мита на електроенергію та вугілля з Росії

Кабінет міністрів ухвалив рішення про введення додаткових мит на імпорт з РФ електроенергії і всіх типів вугілля.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання Кабміну у середу, 18 березня.

Мита вводять з 1 квітня 2020 року - їх розмір становитиме 65% від митної вартості вугілля або електроенергії. При цьому, нові мита Кабмін пропонує не застосовувати на антрацитне та коксівне вугілля для виробництва електроенергії і для використання у металургійній промисловості.

Рішення представив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко. "Пропонується запровадити спеціальне мито на окремі товари походженням з РФ, що ввозяться на митну територію України - для електричної енергії згідно з кодами та всіх типів вугілля, крім антрациту та коксівного вугілля, - у розмірі 65% з 1 квітня 2020 року", - сказав Петрашко.

За таке рішення з доопрацюванням протягом 3 днів підтримали усі присутні під час засідання міністри.