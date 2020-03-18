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Держстат зафіксував невелике зростання в аграрній галузі

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Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в січні-лютому 2020 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросла на 0,1%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними  відомства, сільськогосподарські підприємства збільшили обсяги виробництва на 2,6%, господарства населення - зменшили на 3,4%. Зазначимо, продовольство займає більше половини в експорті товарів з України. У зв'язку з цим в Національному банку не очікують значних проблем з платіжним балансом, незважаючи на світову економічну кризу.

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Нагадаємо, за обсягами постачання агропродукції до ЄС у період із грудня 2018 року по листопад 2019 року Україна посіла третє місце у світі із показником у 7,3 мільярда євро.

Держстат аграрна продукція
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