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Ціни на нафту впали нижче $28 вперше за 4 роки

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Ціни на нафту північноморської марки Brent під час торгів 18 березня впали нижче 28 доларів вперше з січня 2016 року.

Про це інформують дані біржі ICE.

Станом на 11:45 за київським часом ціна нафти Brent втратила 2,78% порівняно з попередньою торговельною сесією і опустилася до позначки 27,93 долара за барель. Це мінімальне значення з січня 2016 року.

При цьому вартість нафти марки WTI знизилася на 3,93% - до 25,93 долара за барель. Зазначається, що від ще більш сильного падіння ціни на нафту утримує інформація про намір найбільших країн наростити запаси стратегічних резервах.

Нагадаємо, услід за обвалом цін на нафту другий тиждень падають світові фінансові ринки. Зокрема, американський індекс Dow Jones вже розгубив все зростання за час президентства Дональда Трампа.

ціни нафта
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