У кожній області своя махновщина

Петро Мельник

На що слід звертати увагу при…

Ярослав Цвіркун

Туман в голові

Володимир Полевий

Куди рухається та чи має шанси…

Марія Махновець

Новий генплан Києва: що треба доопрацювати

Олександр Насіковський

Імпульс розвитку ринку нерухомості надасть аsset…

Вадим Непосєдов

Чи варто інвестувати в апартаменти: "за"…

Вікторія Берещак

Чому Україна неконкурентна на світових ринках…

Вадим Одаренко

Птахівнича галузь здатна працювати без державних…

Євген Сігал

18
Ср., бер.
wooman

ЄС закриє кордони для боротьби з коронавірусом

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Лідери ЄС погодилися на закриття зовнішніх кордонів і Шенгенської зони як мінімум на 30 днів у відповідь на спалах коронавірусу.

Про це після саміту у своєму Twitter заявила президент ЄК Урсула фон дер Ляєн.

"Під час саміту Європейської ради, який проходив у режимі відеоконференції, держави-члени ЄС схвалили пропозиції Єврокомісії щодо прикордонних заходів, економіки, спільних державних закупівель та досліджень для боротьби з коронавірусом", - написала вона.

Крім того,  на сайті Європейської ради повідомляється, що для "обмеження поширення вірусу в глобальному масштабі, лідери погодилися зміцнити зовнішні кордони, застосовуючи скоординоване тимчасове обмеження несуттєвих поїздок в ЄС на період 30 днів".

Лідери ЄС також схвалили керівні принципи, запропоновані Комісією, з управління кордонами. "Ми повинні забезпечити пропуск ліків, продуктів харчування і товарів, і наші громадяни повинні мати можливість подорожувати у свої країни", - сказав президент Європейської ради Шарль Мішель.

Країни ЄС також наголосили на необхідності обміну інформацією, розробки вакцини і надання її всім нужденним.

Лідери ЄС вирішили відкласти черговий саміт, запланований на 26-27 березня. Вони домовилися провести ще одну відеоконференцію наступного тижня.

ЄС коронавірус
wooman