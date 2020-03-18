ЄС закриє кордони для боротьби з коронавірусом

Лідери ЄС погодилися на закриття зовнішніх кордонів і Шенгенської зони як мінімум на 30 днів у відповідь на спалах коронавірусу.

Про це після саміту у своєму Twitter заявила президент ЄК Урсула фон дер Ляєн.

"Під час саміту Європейської ради, який проходив у режимі відеоконференції, держави-члени ЄС схвалили пропозиції Єврокомісії щодо прикордонних заходів, економіки, спільних державних закупівель та досліджень для боротьби з коронавірусом", - написала вона.

Крім того, на сайті Європейської ради повідомляється, що для "обмеження поширення вірусу в глобальному масштабі, лідери погодилися зміцнити зовнішні кордони, застосовуючи скоординоване тимчасове обмеження несуттєвих поїздок в ЄС на період 30 днів".

Лідери ЄС також схвалили керівні принципи, запропоновані Комісією, з управління кордонами. "Ми повинні забезпечити пропуск ліків, продуктів харчування і товарів, і наші громадяни повинні мати можливість подорожувати у свої країни", - сказав президент Європейської ради Шарль Мішель.

Країни ЄС також наголосили на необхідності обміну інформацією, розробки вакцини і надання її всім нужденним.

Лідери ЄС вирішили відкласти черговий саміт, запланований на 26-27 березня. Вони домовилися провести ще одну відеоконференцію наступного тижня.