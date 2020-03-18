Ємець закликає бізнес долучитися до боротьби з коронавірусом

Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець звернувся до українського бізнесу із закликом у максимально стислі терміни надати посильну допомогу для протидії пандемії Covid-19.



Лист про це 16 березня було направлено у Федерацію роботодавців України, Конфедерацію роботодавців України, Українську раду бізнесу, Торгово-промислову палату України, Український союз промисловців і підприємців, Спілку українських підприємців, Європейську бізнес-асоціацію та Американську торговельну палату в Україні, повідомляє у Facebook Міністерство охорони здоров'я.

“Зібрані кошти будуть зосереджені й використані для координації закупівлі якісних і надійних засобів індивідуального захисту медпрацівників (респіраторів, масок, рукавичок, костюмів і халатів, захисних окулярів), а також для придбання діагностичних тестів, апаратів штучної вентиляції легень, кардіомоніторів, газових аналізаторів, кисневих концентраторів, дезінфікуючих засобів та медикаментів”, - написав Ілля Ємець у листі.

Міністр наголосив, що залучення соціально відповідального бізнесу до боротьби з коронавірусом – загальносвітова тенденція, підтримана Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ).

"Зокрема ВООЗ, спільно з Фондом Організації Об’єднаних Націй та Швейцарським фондом благодійності, створює Фонд солідарного реагування на Covid-19, щоб дати можливість окремим особам і організаціям зробити свій внесок”, - зазначив Ємець.

Нагадаємо, влада попереджає про жорсткі "рейди" під час карантину.