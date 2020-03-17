Автогіганти зупинили виробництво у містах Європи

PSA Group, Fiat Chrysler, Renault SA і Volkswagen тимчасово закривають підприємства у Франції, Великій Британії, Італії, Іспанії, Португалії та Польщі через пандемію.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Французька автомобілебудівна PSA Group, яка випускає машини під брендами Peugeot, Citroen, DS, Vauxhall і Opel, оголосила про закриття всіх підприємств в Європі до 27 березня.

З понеділка, 16 березня, не працюють заводи PSA у французькому Мюлузі і Мадриді, з вівторка закриваються ще три підприємства у Франції, в іспанській Сарагосі, два німецьких заводи, а також підприємства у Великобританії і Польщі. З 18 березня припиняють виробництво заводи у Португалії, французькому Ордене та іспанському Віго, з 19 березня — у британському Лутоні і в Словаччині.

Fiat Chrysler зупиняє майже весь виробництво на найближчі два тижні. Будуть закриті вісім підприємств, включаючи шість в Італії.

Renault SA тимчасово припинить промислові операції в Іспанії після введення урядом країни надзвичайного стану на 15 днів. Призупинення триватиме до скасування цього режиму.

Французький виробник шин Michelin оголосив про закриття з вівторка, 17 березня, підприємств у Італії, Іспанії та Франції мінімум на тиждень. Компанія відзначає, що термін призупинення роботи в залежності від розвитку ситуації може бути продовжений, а також введений в інших європейських країнах.

Німецька Volkswagen повідомила про те, що стає важко підтримувати обсяги випуску на європейських заводах через перебої з поставками комплектуючих, а також введення режимів НС різними країнами регіону.

При цьому компанія відзначила поліпшення ситуації в Китаї, де відновили роботу 31 з 33 її підприємств.

Італійські заводи VW, на яких виробляються Lamborghini і Bugatti, вже призупинили виробництво, також як і іспанські заводи з випуску SEAT.

Раніше повідомлялося, що Volkswagen з 20 березня призупинить виробництво через коронавірус. При цьому не уточнювалося, про які саме заводи компанії йдеться.