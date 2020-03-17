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Влада попереджає про жорсткі "рейди" під час карантину

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Представники Держслужби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, поліції, санітарні лікарі та епідеміологи здійснюватимуть позапланові перевірки закладів.


Про це поінформував голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький під час брифінгу, повідомляє Укрінформ.

"У нас є Держспоживнагляд, який за законом має право здійснювати перевірки. Ці перевірки не є плановими, які зараз скасовані, а це перевірки екстрені. Ми ще й підвищили відповідальність за правопорушення карантинних дій, тому ці перевірки будуть здійснюватися Держспоживнаглядом, санітарними лікарями та епідеміологами, і Національна поліція тепер також має право долучатися до цих перевірок. Тому ці перевірки будуть дуже жорсткі, і ми вважаємо, що під час карантину треба жорсткіше ставитися до людей, які не сприяють захисту населення від епідемії", - сказав Радуцький.

Нагадаємо, для протидії поширенню коронавірусу уряд ухвалив рішення заборонити регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні.

З 17 березня закладам культури, ТРЦ, ресторанам та іншим закладам харчування, розваг і послуг заборонено приймати відвідувачів (ресторани та кафе можуть виконувати доставку їжі).

влада карантин
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