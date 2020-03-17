Гетьманцев розповів, скільки отримуватимуть українці на самоізоляції

Українці, які знаходяться на самоізоляції, отримуватимуть 50% від їхньої середньої заробітної плати, незалежно від страхового стажу.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев під час брифінгу.

За його словами, прийнятий закон про підтримку платників податків на час боротьби з поширенням в Україні коронавірусної інфекції, удосконалює норму про лікарняні, в тому числі для осіб, які перебувають на самоізоляції.

"Якщо людина знаходиться на самоізоляції, їй виплачується 50% середньої заробітної плати за рахунок Фонду соціального страхування, незалежно від страхового стажу", - сказав Гетьманцев.

Також він повідомив, що закон передбачає незастосування штрафних санкцій за податковим законодавством, з 1 березня по 31 травня, мораторій на проведення виїзних перевірок до 31 травня, продовження до 1 липня терміну подачі податкових декларацій для фізичних осіб.

Крім того, закон відстрочує сплату податку на землю і на комерційну нерухомість до 30 квітня, і також на цей же період звільняє від сплати ЄСВ фізосіб-підприємців і відкладає введення фіскалізації на три місяці. Також закон тимчасово звільняє від штрафних санкцій позичальників за споживчими кредитами.

Нагадаємо, Парламент схвалив закон про підтримку платників податків.