НБУ пояснив нестачу валюти у банках

Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook.

"Останніми днями ми спостерігаємо ознаки нестачі готівкової валюти в касах банків. Це спричинено підвищенням попиту населення на готівкову валюту. Водночас на коррахунках банків зосереджено $8 млрд безготівкової валюти і клієнти можуть вільно переказувати власну валюту на свої рахунки, відкриті в інших банках, конвертувати одну безготівкову валюту в іншу. Але через припинення авіаперевезень та закриття кордонів готівкові долари та євро доставляються в Україну з затримкою", - йдеться в повідомленні.

Враховуючи карантинні заходи, запроваджені країнами світу й Україною, Національний банк разом із банками вирішує цю проблему.

Нагадаємо, НБУ вчора, 16 березня, продав на міжбанківському валютному ринку 238 млн дол. США. Минулого тижня НБУ витратив на підтримку гривні 981,6 млн дол. За оцінками регулятора, підвищений попит на валюту зумовлений психологічним чинником – погіршенням настроїв учасників ринку через поширення у світі коронавірусу.