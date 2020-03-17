Рада призначила міністра економіки

За призначення проголосували 243 нардепа.

Петрашко із квітня 2013 року працював в агрохолдингу UkrLandFarming заступником генерального директора Олега Бахматюка.

Він закінчив Львівський національний політехнічний університет і має ступінь бакалавра бізнес-адміністрування. У 2001 році він отримав диплом MBA бізнес-школи при університеті Вандербільта (США).

Зазначимо, що Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства у підсумку не було розділене, як анонсувалося раніше.

Нагадаємо, Милованов розповів, чому відмовився від посади міністра в новому уряді.