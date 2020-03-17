Рада призначила міністра економіки

Верховна Рада призначила Ігоря Петрашка міністром економіки.
За призначення проголосували 243 нардепа.
Петрашко із квітня 2013 року працював в агрохолдингу UkrLandFarming заступником генерального директора Олега Бахматюка.
Він закінчив Львівський національний політехнічний університет і має ступінь бакалавра бізнес-адміністрування. У 2001 році він отримав диплом MBA бізнес-школи при університеті Вандербільта (США).
Зазначимо, що Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства у підсумку не було розділене, як анонсувалося раніше.
Нагадаємо, Милованов розповів, чому відмовився від посади міністра в новому уряді.