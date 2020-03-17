Економісти звернулися до уряду та ВР із терміновими антикризовими заходами

Про це йдеться на сайті ЕЕП.

"Для мінімізації наслідків глобальної економічної кризи, яка розпочалася, існує значна кількість перевірених інструментів, які у той чи інший час успішно використовувались багатьма країнами. Це і стримування фінансовими інструментами панічних настроїв на валютному ринку та у банківській системі, надання фінансової підтримки найменш захищеним категоріям населення та бізнесу, посилення співпраці з міжнародними фінансовими установами тощо", - йдеться в повідомленні.

Для працiвника:

Вкрай необхідним є зменшення навантаження на фонд оплати праці як найбільш шкідливого податку.

1. Необхідно знизити податкове навантаження для найбільш соціально незахищених верств населення та працівників, із заробітними платами до 2 МЗП - запровадивши для них неоподатковану суму у розмірі 100% від МЗП, що призведе до детінізації ринку праці та до збільшення заробітних плат. Це має бути реалізовано у комплексі із іншими заходами, які мінімізують можливість зловживання цією нормою. Також необхідно зменшити максимальну величину бази нарахування єдиного соціального внеску для заробітних плат до розміру 5 МЗП, із обмеженням зростання максимальних пенсій.

2. Розширити перелік витрат дозволених для включення до податкової знижки з ПДФО. Зокрема, витрати на лікування та проживання під наглядом лікарів пенсіонерів, батьків з дітьми на період карантину.

Для роботодавця:

1. Забезпечити для платників податків - перенесення строків подання звітності, збільшення строків сплати ПДВ, відтермінування строків сплати ПДВ на послуги на 3-6 місяців, надання безвідсоткової податкової розстрочки. Тимчасово запровадити нульову ставку ПДВ на імпортоване медичне обладнання для допомоги під час пандемії.

2. Запровадити мораторій на 2020 рік на планові податкові перевірки, які суттєво відволікають адміністративний ресурс бізнесу, залишити можливість проведення виключно позапланових та фактичних перевірок ризикових категорій платників у 2020 році.

3. Очікуваною є проблема неплатежів від вітчизняних та іноземних контрагентів - необхідно передбачити можливість відтермінування податкових платежів на певний період за документального підтвердження таких обставин.

4. Для підприємств, які безпосередньо постраждали внаслідок обмежувальних рішень влади, пов’язаних із карантинними заходами (кіносфера (виробники, розповсюджувачі, демонстратори), розважальні центри тощо) - передбачити можливість для підприємств надавати працівникам неоплачувані відпустки на час заходів, а також звільнити такі підприємства від сплати всіх податків та зборів за цей період.

5. Визнати неможливість виконання договірних, грошових та/або податкових зобов‘язань, обумовлене епідемією COVID-19 в України - обставиною непереборної сили.

Для мікробізнесу/самозайнятих:

1. Необхідно позбавити мікробізнес зайвого навантаження - звільнити від обов’язкової сплати ЄСВ ФОПів- сумісників та ФОПів, які тимчасово не провадять діяльність.

2. Скасувати необхідність обов’язкової сплати ЄСВ для ФОПів протягом 2020 року, залишивши для них можливість сплачувати ЄСВ виключно за бажанням, із відповідним врахуванням у стаж тільки у випадку сплати внеску.

3. Одним з можливих інструментів допомоги малому та мікробізнесу може бути надспрощена процедура отримання кредиту і зниження вартості кредиту. Фінансувати такі кредитні лінії можливо з фонду в рамках кредитної програми «5-7-9», яку необхідно розширити - забезпечити можливість використовувати її для поповнення обігових коштів, придбання об’єктів нерухомості (нежитловий фонд) тощо.

4. Переглянути норми фіскалізації всієї 2 та 3 груп ССО, вивести з під фіскалізації тих, кому вона економічно недоцільна, передбачити фіскалізацію ризикових категорій платників.

Нагадаємо, Парламент схвалив закон про підтримку платників податків.