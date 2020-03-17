Парламент схвалив закон про підтримку платників податків

Верховна Рада схвалила законопроєкт № 3220 про підтримку платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби.

За основу документ підтримали 359, а в цілому - 359 народних обранців.

Згідно із пояснювальною запискою, поширення захворювання, в першу чергу призведе до зниження економічної активності в країні та світі і як наслідок зупинення роботи деяких суб’єктів господарювання, що викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, у з обставинами невідворотної сили.

"Таким чином виникає нагальна гостра необхідність з боку держави у підтримці платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби (COVID-19)", – йдеться в повідомленні.

Законопроєкт розроблений з метою запровадження податкових та неподаткових пільг, пов’язаних із строком сплати податків, нарахуванням заробітної плати за дні вимушеного простою, термінами подачі податкових декларацій, термінами проведення перевірок, нарахування штрафних санкцій та пені, тощо.

Законопроєкт направлений на захист як малого так і великого бізнесу від негативних наслідків, у зв’язку з невикористанням економічного потенціалу.

Законопроєктом пропонується внесення наступних змін до Податкового кодексу України:

- не застосовуються штрафні санкції за порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 1 березня по 30 квітня 2020 року;

- встановлено мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок з 18 березня по 18 травня 2020року;

- подовжено до 1 липня 2020 року термін подання річної декларації про майновий стан і доходи;

- не нараховується та не сплачується у період з 1 березня року по 30 квітня 2020 року плата за землю;

- об’єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з 1 березня по 30 квітня 2020 року.

"Прийняття цього законопроекту дозволить забезпечити ефективні заходи нейтралізації негативних наслідків зниження економічної активності в країні та світі, що матимуть наслідком поширення коронавірусної інфекції COVID-19", – наголосили у документі.

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Крім того, Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19)". Відповідне рішення підтримало 344 народні депутати.

Зокрема йдеться про проведення закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для цієї мети, без застосування процедур, передбачених законом «Про публічні закупівлі», стовідсоткову попередню оплату за такі товари, роботи та послуги, звільнення від сплати ввізного мита та ПДВ лікарських засобів, медичних виробів і медичного обладнання, призначених для запобігання виникнення і поширення Covid-19. Контроль за цінами на лікарські засоби, товари медичного призначення та соціально значущі товари здійснюватиме уряд. Утім, такі норми матимуть тимчасовий характер.