Українські компанії впроваджують карантинний режим

У зв’язку з поширенням епідемії та запровадженням в країні карантину вітчизняні компанії переходять на роботу у віддаленному режимі.

БІЗНЕС поцікавився, на яких умовах працівники деяких компаній можуть залишатись вдома, дотримуючись епідрежиму.

«Укренерго» дозволила працювати з дому співробітникам, які мають дітей віком до 12 років. Про це компанія повідомила на своїй сторінці в Facebook. Крім того, керівникам структурних підрозділів рекомендовано обмежити проведення великих нарад та заходів, замінивши їх онлайн-зустрічами.

Як повідомили нам в прес-службі Ощадбанку, на сьогодні всі відділення Ощадбанку працюють в штатному режимі за стандартним графіком. На випадок отримання регулюючих інструкцій від НБУ або зміни епідеміологічної ситуації в країні, банком вже превентивно розроблено план відповідних дій.

Як зазначають в прес-службі Ощадбанку, оскільки там працює великий відсоток жінок, «їм запропоновано гнучкий графік роботи, особливо це стосується тих працівниць, котрі мають дітей віком до 12 років. В разі потреби повністю дистанційної роботи, чи необхідності побути вдома, ми також надаємо оплачувану відпустку на період карантину».В центральному офісі розглядають можливість створення дитячої кімнати на території банку, щоб жінки, які не мають змоги залишити дітей вдома, натомість повинні з’являтися на робочому місці бодай один раз на тиждень під час карантину, могли б приходити на роботу з дітьми.

Керівництво компанії «Профімікс», що спеціалізується на свинарстві, птахівництві та тваринництві з початком розповсюдження світом вірусу SARS-CoV-2 запровадило низку превентивних заходів. Працівники, що користувалися міським транспортом, отримали дозвіл не приїжджати кожного дня в офіс. Наразі повністю весь штат ів працює дистанційно. Тим, хто не може працювати взагалі через нагальну потребу бути з родичами віддалено або внаслідок ОРВІ, було надано оплачувану відпустку.

"Оскільки ми компанія, яка займається виготовленням кормів для сільськогосподарських тварин та птиці, тож маємо підрозділи, які зайняті на виробництві, а також підрозділи, що зайняті продажами, дистрибуцією, логістикою, ми перевели продажі у онлайн-режим. Що стосується виробництва — скоротили робочий день на годину, оснастили виробництво деззасобами, змінним одягом, бахілами тощо», — повідомляє «Профімікс».