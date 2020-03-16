НБУ продав ще $130 млн, щоб врятувати гривню

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Середньозважений курс аукціону становить 26,5425 гривні/долар, а загальний обсяг прийнятих заявок на участь в торгах – 258,9 мільйона доларів.

За минулий тиждень, з 10 по 13 березня – НБУ витратив на підтримку гривні за допомогою продажу валюти на міжбанківському валютному ринку 981,6 мільйона доларів.

За інформацією дилерів комерційних банків, гривня на міжбанківському валютному ринку продовжує зниження до долара - до 15:00 котирування в порівнянні із закриттям попередніх торгів знизилися на 42 копійки – до 26,60/26,64 гривні/долар.

Вартість долара США в обмінних пунктах Києва після зниження в п'ятницю, 13 березня, на ранок понеділка, 16 березня, зросла до 26,90 гривні за долар.

"Ситуація на валютному ринку є завжди динамічною і може швидко змінюватися. Наприклад, у минулому році гривня також декілька разів опинялася під тиском, пов’язаним, зокрема, з активним політичним циклом в Україні. Втім, інтервенції НБУ давали змогу згладжувати коливання, а згодом тренд розгортався і Національний банк отримував нагоду викуповувати валюту. Минулого року чиста купівля валюти НБУ становила майже 8 млрд дол. США", - наголосили в НБУ.