Контрабанда масок випередила контрабанду сигарет

За ці вихідні маски у зв'язку зі спалахом коронавірусу в світі стали більш популярним товаром для контрабанди, ніж сигарети.

Про це заявив голова Державної митної служби Максим Нефьодов у своєму Facebook.Їх тепер везуть в схованках, ховають під одягом, називають іншими термінами, просто забивають весь салон машини. За вихідні Нова митниця завадила вивезенню з України майже 130 тис. медичних масок:

на Ягодині зупинили вивіз 20 тис. масок, схованих в обшивці авто;

на Шегинях затримали 28 тис. масок, якими напакували весь салон авто;

на Рава-Руській громадянин Польщі намагався вивезти 11 тис. масок;

в Херсонському аеропорту зупинили вивіз 21 тис. масок, які могли полетіти в Ізраїль;

і знову таки на Ягодині зупинили вивезення 50 тис. масок в Швейцарію.

"Такий от бізнес на коронавірусі. Якби піші переходи працювали, переконаний, ми б побачили і «маско-піджаків». Нагадую, що Уряд тимчасово обмежив експорт товарів протиепідемічного призначення, до переліку яких входять медичні маски", - зазначив Нефьодов.

Нагадаємо, столична влада закриває всі заклади, крім аптек, АЗС, банків та магазинів.