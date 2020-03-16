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Пн., бер.
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Україна вперше здійснила транзит газу між країнами ЄС

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Оператор ГТС України протранзитував перші обсяги газу між Угорщиною та Словаччиною на замовлення німецького енергетичного трейдера.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Розповсюдження коронавіруса не зупинить подальший розвиток ринку газу. ...Вперше ми зробили транзит газу з Угорщини до Словаччини. Замовником виступила відома німецька енергетична компанія.

Обсяги ще не дуже великі, але ми впевнено розбудовуємо східноєвропейський газовий хаб", - повідомляє голова ОГТСУ Сергій Макогон.

Послуга "short-haul" , через яку було здійснено транзит дозволяє замовникам транспортувати газ між європейським країнами (Польща, Словаччина, Угорщина та у майбутньому Румунія) через територію України.

"Початок надання цієї послуги дозволить активізувати торгівлю газом між країнами східної Європи та дасть можливість додатково завантажити потужності української ГТС, які після будівництва Північного Потоку-1 вже не використовуються у повному обсязі", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що облік газу по даній операції здійснюється, як і по транзитній угоді з Газпромом, – в енергетичних одиницях.

Також ОГТСУ працює над створенням віртуальних точок, наразі відкриті консультації по створенню єдиної віртуальної точки на українсько-польському кордоні.

Україна транзит газу
wooman