Столична влада закриває всі заклади, крім аптек, АЗС, банків та магазинів

Столична влада посилює обмежувальні заходи, щоб убезпечити мешканців і упередити ситуацію з можливим розповсюдженням коронавірусу в Києві та Україні.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив у відеозверненні, інформує сайт мерії.

"Столиця продовжує убезпечувати і упереджувати ситуацію з можливим розповсюдженням коронавірусу. Міська влада посилює обмежувальні заходи в Києві. Суворі та своєчасні заходи є вирішальними для стримування стрімкого поширення вірусу COVID-19 на території столиці", – наголосив Віталій Кличко.

Він зазначив, що з 17 березня у Києві максимально обмежується:

- Пересування людей між містом Києвом та іншими населеними пунктами України.

- Проведення культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших заходів за масовою участю громадян.

- Робота закладів громадського харчування. Не працюватимуть заклади швидкого харчування, ресторани, кафе, бари. Вони зможуть приймати онлайн замовлення на доставку їжі.

- Не працюватимуть і торговельні центри. За виключенням продуктових та господарських магазинів та аптек.

Працюватимуть АЗС, банки та банкомати.

Тимчасово призупиняється і робота:

- Спортивних комплексів і залів.

- Закладів побутового обслуговування населення.

- СПА салонів, салонів краси, саун, косметологічних кабінетів, кабінетів масажу, перукарень, тату салони та інших.

- Розважальних закладів - дискотек, нічних клубів, комп’ютерних клубів.

Нагадаємо, що в Україні станом на 9:30 16 березня лабораторно підтверджено 5 випадків Covid-19.