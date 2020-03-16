Столична влада закриває всі заклади, крім аптек, АЗС, банків та магазинів

Столична влада посилює обмежувальні заходи, щоб убезпечити мешканців і упередити ситуацію з можливим розповсюдженням коронавірусу в Києві та Україні.
Про це мер Києва Віталій Кличко заявив у відеозверненні, інформує сайт мерії.
"Столиця продовжує убезпечувати і упереджувати ситуацію з можливим розповсюдженням коронавірусу. Міська влада посилює обмежувальні заходи в Києві. Суворі та своєчасні заходи є вирішальними для стримування стрімкого поширення вірусу COVID-19 на території столиці", – наголосив Віталій Кличко.
Він зазначив, що з 17 березня у Києві максимально обмежується:
- Пересування людей між містом Києвом та іншими населеними пунктами України.
- Проведення культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших заходів за масовою участю громадян.
- Робота закладів громадського харчування. Не працюватимуть заклади швидкого харчування, ресторани, кафе, бари. Вони зможуть приймати онлайн замовлення на доставку їжі.
- Не працюватимуть і торговельні центри. За виключенням продуктових та господарських магазинів та аптек.
Працюватимуть АЗС, банки та банкомати.
Тимчасово призупиняється і робота:
- Спортивних комплексів і залів.
- Закладів побутового обслуговування населення.
- СПА салонів, салонів краси, саун, косметологічних кабінетів, кабінетів масажу, перукарень, тату салони та інших.
- Розважальних закладів - дискотек, нічних клубів, комп’ютерних клубів.
Нагадаємо, що в Україні станом на 9:30 16 березня лабораторно підтверджено 5 випадків Covid-19.