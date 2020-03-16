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Уряд Дубаю запроваджує ініціативи для підтримки бізнесу

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Уряд Дубаю виділить 1,5 млрд дирхам упродовж наступних 3 місяців для підтримки бізнес-сектору в м. Дубай.

Про запуск ініціативи (Stimulus package), спрямованої на підвищення ліквідності та зменшення впливу поточної глобальної економічної ситуації, було оголошено 12 березня, інформує Український Бізнес Хаб в Арабському світі.

Хамдан ібн Мохаммед Аль Мактум, наслідний принц та голова Виконавчої ради Дубаю, зауважив, що проблеми, які зараз переживає глобальна економіка, посилюються світовим спалахом коронавірусу COVID-19. Шейх Мохаммед, віцепрезидент та прем'єрміністр ОАЕ видав розпорядження щодо запуску цього пакету стимулів з метою підтримки громадян, жителів та інвесторів в економічній ситуації, що склалася.

"Stimulus package, або Пакет стимулів, спрямований на зниження витрат на ведення бізнесу та спрощення ділових процедур, особливо в секторах туризму, роздрібної торгівлі, зовнішньої торгівлі та логістичних послуг. Заохочувальні заходи, які будуть введені негайно, діятимуть впродовж наступних 3 місяців. Після цього періоду вплив заходів на економічну ситуацію буде переглянуто", - йдеться в повідомленя.

Пакет стимулів, розроблений урядом Дубаю, включає 15 ініціатив, орієнтованих на комерційний сектор, роздрібну торгівлю, зовнішню торгівлю, туризм та енергетику.

Серед основних ініціатив:
• тимчасове зупинення сплати 2,5% ринкового збору та повернення 20% митних зборів, що сплачуються при імпорті продукції на місцевий ринок.
• скасування банківського депозиту у сумі 50 тис. дирхам, необхідного для здійснення митного оформлення;
• зменшення на 90% зборів за подання митних документів;
• скасування 25% державного збору за подання документів на отримання або продовження ліцензії;
• рахунки за воду та електроенергію зменшаться на 10% для всіх в Дубай, включаючи мешканців, комерційні та промислові установи;
• 50% зниження на муніципальні збори за продажі в готелях.

Також компанії будуть звільнені від сплати туристичного збору та зборів за проведення спортивних заходів, що були відкладені протягом 2020 р.

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