Уряд Дубаю запроваджує ініціативи для підтримки бізнесу

Про запуск ініціативи (Stimulus package), спрямованої на підвищення ліквідності та зменшення впливу поточної глобальної економічної ситуації, було оголошено 12 березня, інформує Український Бізнес Хаб в Арабському світі.



Хамдан ібн Мохаммед Аль Мактум, наслідний принц та голова Виконавчої ради Дубаю, зауважив, що проблеми, які зараз переживає глобальна економіка, посилюються світовим спалахом коронавірусу COVID-19. Шейх Мохаммед, віцепрезидент та прем'єрміністр ОАЕ видав розпорядження щодо запуску цього пакету стимулів з метою підтримки громадян, жителів та інвесторів в економічній ситуації, що склалася.



"Stimulus package, або Пакет стимулів, спрямований на зниження витрат на ведення бізнесу та спрощення ділових процедур, особливо в секторах туризму, роздрібної торгівлі, зовнішньої торгівлі та логістичних послуг. Заохочувальні заходи, які будуть введені негайно, діятимуть впродовж наступних 3 місяців. Після цього періоду вплив заходів на економічну ситуацію буде переглянуто", - йдеться в повідомленя.



Пакет стимулів, розроблений урядом Дубаю, включає 15 ініціатив, орієнтованих на комерційний сектор, роздрібну торгівлю, зовнішню торгівлю, туризм та енергетику.



Серед основних ініціатив:

• тимчасове зупинення сплати 2,5% ринкового збору та повернення 20% митних зборів, що сплачуються при імпорті продукції на місцевий ринок.

• скасування банківського депозиту у сумі 50 тис. дирхам, необхідного для здійснення митного оформлення;

• зменшення на 90% зборів за подання митних документів;

• скасування 25% державного збору за подання документів на отримання або продовження ліцензії;

• рахунки за воду та електроенергію зменшаться на 10% для всіх в Дубай, включаючи мешканців, комерційні та промислові установи;

• 50% зниження на муніципальні збори за продажі в готелях.



Також компанії будуть звільнені від сплати туристичного збору та зборів за проведення спортивних заходів, що були відкладені протягом 2020 р.

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