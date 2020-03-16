Фондовий ринок і ціни на нафту продовжили падіння

Сьогодні фінансові ринки Азії відкрилися зниженням котирувань акцій і нафти, незважаючи на спроби світових урядів підтримати економіку.

Про це пише Reuters.

Так, ф'ючерси на американські акції E-Minis на S&P 500 знизилися на 4,77% до денного торгового ліміту за межами США. Європейські фондові індекси EuroStoxx 50 подешевшали на 2,8%, а ф'ючерси FTSE - на 1,7%.

Індекс акцій MSCI в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні за межами Японії впав на 3,1% до найнижчого рівня з початку 2017 року.

Фондовий індекс Nikkei знизився на відносно помірні 0,14%. Шанхайські "блакитні фішки" подешевшали на 1,4%.

Ціни на нафту впали на тлі побоювань з приводу світового попиту. Зокрема, на 8:17 по Києву Brent подешевшала на 4,64% до $ 32,28 за барель, WTI впала на 3,02% до $ 31,14 за барель.

Золото подорожчало на 1,1% до $ 1546,74.

Зниження відбувається на тлі спроб світових урядів стабілізувати ситуацію.

Нагадаємо, ціни на нафту падають після заборони США на в'їзд для європейців.