За вихідні: "антикоронавірусна" кредитна програма, рейтинг України від S&P та штраф для МАУ

Україна не зупиняє рух товарів між іншими країнами

Міжнародні вантажні перевезення автомобільним, морським та авіаційним транспортом не припинено.

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час брифінгу, йдеться на сайті відомства.

"Рух вантажного транспорту продовжується. Порти, вантажоперевезення авіаційним сполученням, морським, іноземні перевезення - вони працюють. Рух товару у нас продовжується", - наголосив Криклій.

Крім того, голова Державної митної служби Максим Нефьодов повідомив у Facebook, що на час карантину для вантажних перевезень працюватимуть всі великі пункти пропуску.

“Працюватимуть всі великі пункти пропуску, в тому числі основні аеропорти, порти, наземні пункти пропуску. Обмеження будуть стосуватись певних місцевих пунктів пропуску, піших переходів, малозавантажених залізничних переходів”, - зазначив Нефьодов.

За його словами, закриття частини пунктів пропуску не вплине на порядок оформлення митних декларацій.

Так, імпортери та експортери, як і раніше, зможуть пройти митний контроль на одному із пунктів пропуску в межах однієї митниці, зазначеної у декларації. Наприклад, вантаж, який прямував на п/п “Шегині”, зможе заїхати/виїхати через п/п “Краківець” Галицької митниці.

Нефьодов запевнив, що митниця перевірятиме гуманітарні вантажі за пришвидшеною процедурою - протягом одного дня. Він також наголосив, що іноземні екіпажі суден, автомобілів, літаків зможуть заходити на територію України, але будуть піддаватися медичному огляду.

Нагадаємо, у суботу 14 березня 2020 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почне діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року.

А з 17 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року будуть закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

Standard&Poor's підтвердило рейтинги України

Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor's підтвердило довгострокові рейтинги України в іноземній і національній валюті на рівні "B", короткострокові рейтинги "B" і рейтинги за національною шкалою "uaA", прогноз за ними "стабільний".

Про це йдеться на сайті агентства.

"Незважаючи на зміцнення основних факторів, включаючи збільшення валютних резервів, скромний дефіцит бюджету і скорочення державного боргу перед ВВП, Україна стикається з ризиками, пов'язаними з погіршенням зовнішнього зростання і фінансового середовища.Більш того, наслідки недавніх перестановок в уряді для динаміки реформ в Україні та відносин з ключовими кредиторами неясні. Тому ми підтверджуємо наші суверенні кредитні рейтинги "B / B" по Україні. Прогноз стабільний", – зазначають у S&P.

У S&P зазначають, що можуть розглянути позитивний рейтинг протягом наступного року, якщо уряд доб'ється прогресу в програмі реформ, зберігши при цьому колишні досягнення, включаючи незалежність Національного банку України. "Ми вважаємо це критично важливим для уряду, що підтримує доступ до офіційного і комерційному фінансуванню за розумними ставками. Рейтинг також може принести користь, якщо зовнішня ліквідність України перевершить наші прогнози", – йдеться в повідомленні.

Раніше S&P спрогнозувало інфляцію в Україні на 5% вище цільового рівня НБУ в найближчі два роки.

МАУ загрожує штраф через різке підвищення цін на авіаквитки

Після того, як МАУ різко підвищила ціни на квитки за добу до закриття кордону України, Київське обласне територіальне управління Антимонопольного комітету почало вивчати факт стрибка в цінах авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" після оголошення про припинення міжнародного авіасполучення з 17 березня.

Про це у Facebook повідомив голова Київського теруправління Олексій Хмельницький.

Він повідомив, що в управління надійшло ряд повідомлень громадян, що МАУ в умовах надзвичайної ситуації, після оголошення про припинення з 17 березня-міжнародного пасажирського сполучення через пандемію коронавірусу COVID-19 різко підняв ціни на авіаквитки.

Зокрема, за даними заявників, квиток економ-класу Лондон Київ 15 березня коштує 24 тис. гривень, тоді як напередодні він коштував менше 10 тис. гривень.

"АМКУ вивчить ці факти, і в разі встановлення порушень конкурентного законодавства, покарає порушника. Нагадуємо, Комітет може накласти штраф у розмірі до 10% річного прибутку (доходу – ред) компанії", - відзначає Хмельницький.

Він закликає громадян, які постраждали через різке підвищення цін надавати інформацію в Київське обласне теруправління АМКУ (а також квитки, чеки оплати та інші документи про перельоти).

Нацбанк розробить "антикоронавірусну" кредитну програму

Національний банк погодився розробити програму заходів щодо кредитної підтримки бізнесу та населення України в умовах карантинних заходів з метою протидії коронавірусної інфекції.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у зверненні до громадян щодо коронавірусу у п'ятницю ввечері.

"Національний банк України погодився підтримати мою ініціативу та розробити програму заходів щодо кредитної підтримки бізнесу та населення України", - сказав Президент.