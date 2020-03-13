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Американський акселератор стартапів вибрав українських розробників 4G-модема

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Українська компанія nect WORLD пройшла відбір в американський акселератор стартапів Boomtown Accelerators.

Про це інформує ain.ua.

Американський акселератор інвестує $ 35 000 в український проєкт та отримає 7% акцій стартапу. Згідно із правилами участі, таке вкладення не впливає на оцінку компанії, адже це не є офіційним раундом фінансування.Далі стартап пройде тримісячну програму навчання в Боулдері, штат Колорадо (США) та отримає доступ до бази інвесторів та менторів.

Nect WORLD Inc - це український стартап з офісом у Києві. Проєкт розробляє 4G-модем nect MODEM для підключення до ноутбука з підтримкою eSIM і функцією точки доступу Wi-Fi. 

Цільова аудиторія nect WORLD - люди, які не прив'язані до свого офісу. Це фрілансери, маркетологи, продавці, графічні дизайнери, журналісти, фотографи, консультанти, фінансисти.

Цікаво, що корпус пристрою nect WORLD виконаний з переробленого пластику. Продукт розробляють з 2019 року. Наразі у проєкті залучені троє працівників.

Нагадаємо, американці придбали український стартап Flawless App.

 

nect WORLD
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