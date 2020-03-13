Найбагатші люди світу втратили понад $78 млрд

Сукупні статки 20 найбагатших людей світу за четвер, 12 березня, зменшились на понад $78 млрд на тлі найгіршого падіння з 1987 року індексу Dow Jones.

Про це повідомляє Forbes.

Найбагатша людина світу - засновник та голова Amazon Джефф Безос - втратив 8 млрд доларів на тлі падіння акцій Amazon на 8%, статки Безоса оцінюють у 104,4 млрд доларів.

Третя найбагатша людина світу Бернар Арно - власник Louis Vuitton і Dior - втратив 7,7 млрд доларів (статки оцінюють у 82,5 млрд доларів). Засновник Facebook Марк Цукерберг втратив 5,7 млрд доларів - на тлі падіння акцій Facebook на понад 9% (статки Цукерберга оцінюють у 57,4 млрд доларів). Співзасновник Microsoft Білл Гейтс втратив 5,3 млрд доларів, його статки оцінюють в 99,2 млрд доларів.

Нагадаємо, 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію у зв'язку з поширенням у світі коронавіруса Covid-19.

Загострення ситуації із коронавірусом спричинило 12 березня найбільший обвал індексів (Dow Jones, S&P 500) на фондовому ринку США із 1987 року.

Фондові індекси країн Західної Європи впали до мінімуму з лютого 2016 року в четвер за підсумками засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ); торги у США зупиняли вдруге на цьому тижні.

Як заявила очільниця Європейського центробанку Крістін Лагард, через коронавірус Європу очікує економічний шок 2008 року, якщо країни ЄС не приймуть термінових заходів у відповідь на поширення вірусу.

МВФ закликає провідні економіки світу зробити додаткові внески для боротьби із коронавірусом.