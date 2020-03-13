Уряд ліквідував ДАБІ та запустив реформу містобудування

Про це написав у своєму Facebook прем'єрміністр Денис Шмигаль.

Він назвав ДАБІ "корупційним кліщем", який забирає обігові кошти з будівельного ринку. "Уряд вирішив ліквідувати старий забюрократизований та корупційний орган і запровадити нову систему на основі прозорих та чітких правил гри", - написав прем'єр.

За його словами, замість Державної архітектурно-будівельної інспекцї пропонується створити :

державну сервісну служба містобудування, яка виконуватиме реєстраційні функції в галузі будівництва;

державне агентство техрегулювання. Це те агентство, яке стане локомотивом технічного регулювання в Україні стосовно параметральної системи, стосовно оновлення ДБНів та єврокодів;

державну інспекція містобудування, яка залишить за собою функцію нагляду та контролю в будівництві.

Крім того, під час засідання уряду президент Володимир Зеленський заявив, що чиновники у сфері будівництва "набудували хмарочос" із корупційних схем.

"Найбільш болючим залишається зловживання при будівництві саме великих об’єктів. Тому ми ліквідуємо монополію у сфері містобудування. Скажу зараз три слова, на які чекав увесь чесний будівельний бізнес України: ми ліквідуємо ДАБІ", - сказав Зеленський.

Він запевнив, що відтепер процес отримання державних послуг буде прозорим, зручним і з мінімальним впливом чиновників на ухвалення таких рішень.

Він нагадав, що у грудні минулого року уряд почав руйнувати корупційні схеми у цій сфері, зокрема, запрацював електронний кабінет забудовника й відтоді автоматизовані послуги надаються миттєво та без участі чиновників.

За його словами, за цей час електронним кабінетом українці скористалися вже більше двох тисяч разів.

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