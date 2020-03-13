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В Україні по-новому розраховуватимуть прожитковий мінімум

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Міністерство соціальної політики найближчим часом планує розробити нові підходи до формування прожиткового мінімуму.

Про це міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, інформує пресслужба відомства.

"Ми принципово за необхідність перегляду підходів до формування прожиткового мінімуму", – наголосила Марина Лазебна.

За словами міністра, прожитковий мінімум – це найбільш значущий показник в соціальній політиці, оскільки на його основі визначається понад 150 різних виплат, допомог, штрафів тощо. Тому збільшення прожиткового мінімуму призводить до їх автоматичного перерахунку та необхідності вишукання додаткових видатків бюджетів.

З метою забезпечення комплексного вирішення проблеми прожиткового мінімуму є доцільним вивчити кращий світовий досвід та розробити єдиний підхід щодо оптимізації сфери застосування прожиткового мінімуму як основного показника боротьби з бідністю.

Станом на березень 2020 року прожитковий мінімум в Україні становить 2102 грн на місяць, протягом року його розмір повинен вирости до 2270 грн в місяць.

прожитковий мінімум
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